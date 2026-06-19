Районната прокуратура в Перник повдигна обвинение на 60-годишната съпругата на убития през 2022 г. швейцарски бизнесмен Удо Ланге за това, че помогнала на извършителя Борислав Панев да прикрие следите си.

Според разследването на 11 август 2022 г. в имот в село Кладница Елизабет Ланге съдействала на убиеца. Твърди се, че след престъплението тя му предоставила препарати и средства за почистване на следите на убиеца и опитала да заблуди разследващите за причината за смъртта на мъжа ѝ.

Швейцарски бизнесмен е намерен мъртъв в дома си край пернишко село

След сигнал до тел. 112 тя съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаража на имота. По думите ѝ той починал вследствие на здравословни проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние. Според прокуратурата така тя затруднила разкриването на истинските обстоятелства около смъртта му.

На жената е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 евро. Делото за убийството вече е приключило.

Съдът отложи гледането на мярката на обвинения за убийството на швейцареца Удо Ланге

Припомняме, че през 2025 г. извършителят Борислав Панев беше осъден на 20 години затвор и в момента изтърпява наказанието си.

Редактор: Никола Тунев