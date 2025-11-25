Окръжна прокуратура – Перник изпрати за изпълнение присъда, с която Борислав Панев е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство на швейцарския бизнесмен Удо Ланге.

Продължително планираното убийство било извършено на 11 август 2022 г. в дома на швейцареца в комплекс „Делта Хил“ в пернишкото село Кладница. Жертвата била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, и умъртвена чрез задушаване с хлороформ.

Обвиняемият за убийство на Удо Ланге се изправя пред съда

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила. Припомняме, че мотивът за престъплението е интимна връзка между Панев и съпругата на убития - Елизабет.

Редактор: Дарина Методиева