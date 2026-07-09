Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред одобри на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Проектът беше подкрепен с 11 гласа „за“ срещу седем „против“, предаде БТА.

Параметрите на бюджета за МВР бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов и Боряна Цветкова, директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ в МВР.

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Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов заяви, че бюджетът е съобразен с наследеното състояние на публичните финанси и възможностите за изпълнение на краткосрочни мерки през 2026 г. Предвидените приходи за МВР възлизат на близо 216 млн. евро, а разходите - на малко над 2,1 млрд. евро, като остават на нивото от 2025 г.

По време на заседанието бяха поставени въпроси за екипировката на полицейските служители и за бъдещето на механизма, по който се определят възнагражденията им. Калоянов обясни, че предстои преразглеждане на обществените поръчки за защитно оборудване, въоръжение и друга техника, а по отношение на заплатите се обсъждат промени, включително възможността те да бъдат отвързани от средната работна заплата. Той подчерта, че целта е МВР да запази кадровия си потенциал.

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В МВР по перо „Персонал“ финансовото обезпечаване е на база реално заети щатове и незаетите не се финансират, отбеляза заместник-министърът. Калоянов обясни, че по отношение на осигуровките, служителите по Закона за МВР извършват друг тип труд, който ги лишава от възможности, които са осигурени на държавните служители. Съобразяваме се с много неща, но най-вече МВР да не бъде редуцирано откъм човешки капацитет, каза той в отговор на въпрос на Божанов дали при осигуровките на служителите на МВР ще има промяна като планираната при държавните служители.

От ДПС заявиха, че ще подкрепят държавния бюджет за 2026 г., определяйки го като адекватен, но се обявиха против отпадането на механизма за обвързване на полицейските заплати със средната работна заплата. Според депутата Хамид Хамид подобна промяна би направила професията по-малко привлекателна. От „Демократична България“ обявиха, че няма да подкрепят бюджета.

Редактор: Ралица Атанасова