Парламентарната комисия по енергетика одобри на първо четене държавния бюджет за 2026 г. в частта му за сектор „Енергетика“. Проектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 14 депутати, петима гласуваха против, а двама се въздържаха.

По време на заседанието председателят на комисията Румяна Петрова подчерта, че това е първият бюджет на България, изготвен след присъединяването на страната към еврозоната и първият, разчетен в евро. Според нея документът има значение не само като финансова рамка, но и като показател за способността на страната да поддържа стабилни публични финанси и да изпълнява ангажиментите си към европейските институции.

Министерският съвет одобри Бюджет 2026

Петрова посочи още, че бюджетът е разработен в условията на сложна международна и икономическа обстановка, като отчита необходимостта от ограничаване на дефицита, запазване на макроикономическата стабилност и подкрепа на икономическия растеж. По думите ѝ енергетиката остава стратегически сектор с ключово значение за националната сигурност и конкурентоспособността на икономиката.

От Министерството на енергетиката защитиха разчетите с аргумента, че са направени така, че да не се засягат основните политики и програми в сектора. Заместник-министърът на енергетиката Любомира Ганчева обясни, че при подготовката на бюджета е търсен баланс между оптимизиране на разходите и гарантиране на необходимия административен и финансов ресурс за изпълнение на заложените цели.

„Предприетите мерки не са за сметка на нито една от политиките в сектор „Енергетика“ и не предполагат компромис с дейностите и приоритетите, които се изпълняват в момента“, заяви Ганчева.

Подкрепа за проектобюджета изразиха и представители на основните институции в сектора. Председателят на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Диан Червенкондев определи финансовата рамка като балансирана и заяви, че фондът застава зад направените разчети.

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От Комисията за енергийно и водно регулиране също не отправиха възражения към проекта. Председателят на регулатора Пламен Младеновски обаче постави въпроса за възнагражденията на членовете на независимите регулаторни органи, като настоя в бъдеще да бъдат въведени единни принципи и по-голяма равнопоставеност.

Положителна оценка даде и председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. По думите му анализите показват, че предвидените средства няма да затруднят работата на институцията през 2026 г., въпреки че за следващата година се очертават предизвикателства, свързани с осигуряването на средства за персонала.

Без забележки към бюджета останаха и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, откъдето определиха предложенията на Министерството на енергетиката като оптимални. След подкрепата на ресорната комисия проектобюджетът за енергетиката предстои да бъде разгледан и в пленарната зала на Народното събрание.

Редактор: Цветина Петкова