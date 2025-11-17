Снимка: iStock
План-сметката за догодина претърпя редица критики
Бюджетът за следващата година е на фокус тази седмица.
След като Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали два пъти, от Министерския съвет съобщиха, че разглеждането на бюджета остава във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.
Премиерът: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите
Във вторник ресорните комисии ще разгледат на първо четене законопроектите на държавното обществено осигуряване, здравната каса и държавния бюджет. Очаква се обсъждането им в пленарната зала да се случи още този четвъртък и петък.
Кога ще започне работата по Бюджет 2026 в Народното събрание (ОБЗОР)
План-сметката за догодина претърпя редица критики, както от работодатели и синдикати, така и от опозицията. Правителството обаче обясни, че това е оптималният бюджет, който коалицията и мнозинството в парламента може и ще подкрепи.Редактор: Ивайла Митева
