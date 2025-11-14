След като Бюджет 2026 влезе официално за разглеждане в Народното събрание, плановете на управляващите са той да бъде окончателно приет до 5 декември.

Още през следващата седмица депутатите ще разгледат на първо четене финансовата рамка за догодина, а на заседанието на Бюджетната комисия ще бъдат поканени и представители на работодатели и синдикати след провала на Тристранния съвет.

Кабинетът внесе в парламента бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО

На този фон опозицията призовава за сериозни промени на заложените числа между първо и второ четене, управляващите обаче не очакват да има такива.

Темата предизвика и скандал в пленарната зала, последван от викове „Оставка”.

„Бюджетът ще бъде разгледан на комисия още следващия вторник. Планираме в четвъртък и петък да се гледа на първо четене в пленарна зала и да бъде окончателно приет до 5 декември”, заяви Делян Добрев от ГЕРБ–СДС.

„Дълговете растат през последните 4–5 години, но не на гърба на гражданите. Парите отиват за заплати и пенсии. 1,1 млрд. повече ще получат пенсионерите, а лекарите - близо 1 млрд. повече”, заяви Бойко Борисов.

„Този бюджет е риск и вместо да го преразгледат, те тръгнаха на война с бизнеса. Надявам се при гледане на първо и второ четене да се откажат от някои неща. Днес Атанас Зафиров заяви, че това е най-левият бюджет за последните 25 години”, заяви Мартин Димитров.

Бюджет 2026 – какви са очакванията за финансовата рамка

„Вие се провалихте тотално – вдигат се осигуровките с над 10%. От това по-голямо предателство за социална политика не съм виждал в последните десетилетия”, заяви Георги Георгиев от „Възраждане”.

„Най-добре описаха бюджета за 2026 г. едрите индустриалци и едрият бизнес, наричайки го най-левият за последните 20 години. Това не е мечтаният бюджет на „БСП – Обединена левица". За съжаление, не можем да изпълним всички поети ангажименти към българските граждани с този бюджет, но той е реалистичен”, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров.