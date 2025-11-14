Снимка: iStock
-
Дерогацията и особеният управител на "Лукойл" - основна тема в кулоарите на НС (ОБЗОР)
-
Бюджет 2026: Кога ще започне работата по него в Народното събрание (ОБЗОР)
-
Харизанов: Ще разберем името на особения управител на „Лукойл”, когато законът бъде обнародван
-
Мартин Димитров: Бюджетът за 2026 г. е началото на румънския сценарий
-
Юристи: Няма как Благомир Коцев да управлява Варна от ареста
-
Какви са различните сценарии за управлението на „Лукойл” и рисковете за страната ни
Темата коментират Михаил Кръстев и Димитър Събев
Националният съвет за тристранно сътрудничество е консултативен орган, т.е. не е необходима дискусия и одобрение, за да бъде внесен бюджетът. През последните години наблюдаваме по-скоро социален монолог, отколкото диалог. Това каза изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев.
Икономистът от БАН Димитър Събев смята, че поведението на работодателите не е било конструктивно. Те са имали притеснения за определени параметри, които не са били толкова драматични, че да доведат до прекъсване на диалога. Той допълни, че дори и повишена, минималната работна заплата остава ниска.
На финалната права: Бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО са внесени в парламента
Кръстев заяви, че разходната политиката в бюджета е „разюздена”, реформите във връзка с възнагражденията на служителите в публичния сектор са „спорни”. Според него различните заплати са обвързани със средната по формула, в която „няма никаква икономическа логика", социалните плащания са повишени и бюджетът като цяло е ляв.
Събев не смята, че ситуацията излиза извън контрол. Той напомни за големите разходи, свързани с отбраната на страната. По негови думи живеем в свят, в който бюджетните дефицити са правило.
Кръстев каза, че и приходната, и разходната част за тази година не могат да бъдат обслужени. А базата за приходната част в бюджета за догодина е сгрешена и именно затова очакваният ръст няма да бъде постигнат.
Според Събев българската икономика няма да пропадне през следващата година.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни