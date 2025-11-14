Националният съвет за тристранно сътрудничество е консултативен орган, т.е. не е необходима дискусия и одобрение, за да бъде внесен бюджетът. През последните години наблюдаваме по-скоро социален монолог, отколкото диалог. Това каза изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев.

Икономистът от БАН Димитър Събев смята, че поведението на работодателите не е било конструктивно. Те са имали притеснения за определени параметри, които не са били толкова драматични, че да доведат до прекъсване на диалога. Той допълни, че дори и повишена, минималната работна заплата остава ниска.

Кръстев заяви, че разходната политиката в бюджета е „разюздена”, реформите във връзка с възнагражденията на служителите в публичния сектор са „спорни”. Според него различните заплати са обвързани със средната по формула, в която „няма никаква икономическа логика", социалните плащания са повишени и бюджетът като цяло е ляв.

Събев не смята, че ситуацията излиза извън контрол. Той напомни за големите разходи, свързани с отбраната на страната. По негови думи живеем в свят, в който бюджетните дефицити са правило.

Кръстев каза, че и приходната, и разходната част за тази година не могат да бъдат обслужени. А базата за приходната част в бюджета за догодина е сгрешена и именно затова очакваният ръст няма да бъде постигнат.

Според Събев българската икономика няма да пропадне през следващата година.

