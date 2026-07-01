Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година - първият, изготвен изцяло в евро.

Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.

Тристранният съвет с последно обсъждане на параметрите на Бюджет 2026

Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква „сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия“ по бюджетната рамка в парламента.

По думите му важна стъпка в бюджетната процедура е обсъждането на параметрите и мерките в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той припомни, че по време на проведените в понеделник разговори по проектобюджетите на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет е поел ангажимент да предостави повече информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в бюджета за 2026 г.

Според представените данни разходите за издръжка през следващата година ще нараснат с 1 млрд. 34 млн. и 300 хил. лева спрямо бюджета за 2025 г. От тази сума 254 млн. и 800 хил. лева са свързани с европейско финансиране, а увеличението по националния бюджет възлиза на 779 млн. и 500 хил. лева.

Финансовият министър призова да се обърне внимание на структурата на тези разходи и на средствата, които вече са предвидени за конкретни дейности. По думите му от увеличението по националния бюджет 142 млн. и 200 хил. лева са предназначени за провеждането на извънредни парламентарни избори и предстоящите президентски избори. „Моля ви да обърнете внимание каква част от тези средства вече са разпределени по конкретни ангажименти“, заяви още Гълъб Донев.

Сред мерките са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.