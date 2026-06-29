Нова стъпка в бюджетната процедура: социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 г.

През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите.

Бюджет 2026: Критиките на опозицията и отговорът на управляващите

Финансовият министър Гълъб Донев призова за отговорен подход и реалистични очаквания при обсъждането на трите ключови бюджетни закона за 2026 г. по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В началото на срещата той подчерта, че обсъждането на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет традиционно е сред най-важните събития в политическия календар на страната.

„Тези бюджети винаги са били събитие на деня, а понякога са се превръщали и в предвестник на големи обществени промени“, заяви министърът. Той благодари на представителите на работодателските организации и синдикатите за участието им в обсъждането и подчерта, че независимо от различията в позициите всички носят обща отговорност за стабилността на публичните финанси.

По думите му предложеният бюджет за 2026 г. не съдържа политиките на настоящото управление, но поставя основите на принципите, с които то е спечелило общественото доверие. „Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход и съхраняване на права и доходи“, каза Донев.

Финансовият министър отбеляза, че правителството е получило критики за недостатъчна амбиция при изготвянето на бюджета, но подчерта, че очакванията към финансовата рамка за 2026 г. често не отговарят на реалното състояние на държавните финанси.

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„Да не губим връзката с реалността за състоянието на публичните финанси. Това е разумната и отговорна позиция към всеки български гражданин“, призова той.

Според Донев основната задача през следващата година е стабилизирането на публичните финанси без резки и болезнени мерки. Той определи този подход като необходима предпоставка за подготовката на бюджета за 2027 г., в който вече ще могат да бъдат заложени политиките на управляващите.

Министърът коментира и протестите на държавни служители, като посочи, че е запознат с техните искания. По думите му поставените въпроси ще бъдат разгледани първо в рамките на социалния диалог между държавата, работодателите и синдикатите.

В рамките на заседанието Тристранният съвет трябва да обсъди последователно проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса, бюджета на Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет за 2026 година.

На финалната права преди днешните обсъждания - в петък - те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри на план-сметката за 2026 г. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както ръстът на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната.

При предишните два опита за приемане на бюджет за 2026 година имаше сериозно недоволство спрямо част от параметрите на план-сметката.

Бюджетният дефицит на края на годината трябва да излезе на 5,7 процента от брутния вътрешен продукт. Минималната заплата остава 620 евро тази година и трябва да се измисли по какъв нов начин да се определя. Вдига се максималният осигурителен доход на 2300 евро - нещо, което работодателите не одобряват. Синдикатите пък настояват за справедлив механизъм във реформата държавните служители да плащат своите осигуровки, така че да не им падат доходите. Днес ще има и протест във връзка с този въпрос. А бизнесът смята, че разходната част е значително завишена - мнение, което се подкрепя и от синдикатите.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви, че синдикатите очакват промени между първо и второ четене на бюджета в парламента. Той посочи като проблем надценените капиталови разходи и увеличените средства за издръжка. По думите му капиталовата програма възлиза на над 9 млрд., докато проектите по Плана за възстановяване и устойчивост и общинските проекти са за над 7 млрд., което поставя въпроси за разликата между двете суми.

Икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев подчерта, че в някои структури са необходими сериозни реформи и дори съкращения от порядъка на 20-30%, но предупреди, че подобни промени не могат да се извършат без предварителен анализ и оценка на последствията. По думите му прибързаните действия могат да доведат до сериозни проблеми в работата на институциите.

Икономистът от Институт „Отворено общество“ Георги Ангелов обаче предупреди, че високият дефицит и допълнителното дългово финансиране могат да засилят инфлационния натиск. По думите му планираното дефицитно харчене, съчетано с активното кредитиране на домакинствата, създава риск от допълнително „прегряване“ на икономиката. Той се позова на анализ на БНБ, според който в настоящата макроикономическа среда увеличаването на бюджетния дефицит има директен принос за ускоряване на инфлацията.