Проектът на държавния бюджет за 2026 г. не предлага необходимите реформи за стабилизиране на публичните финанси и крие рискове за дългосрочната финансова устойчивост на страната. Това се посочва в становище на Фискалния съвет по проекта на Закон за държавния бюджет и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

Според експертите правителството е заложило бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което се равнява на близо 7,2 млрд. евро. По този начин България продължава да надвишава значително европейското изискване дефицитът да не надхвърля 3% от БВП.

Какви рискове крие Бюджет 2026

В анализа се отбелязва, че в бюджета липсват съществени структурни реформи, които да ограничат неефективните разходи в държавния сектор. Според Фискалния съвет предвиденото намаляване на разходите за персонал с 10% от септември 2026 г. ще има минимален ефект върху хазната, като очакваните спестявания са едва около 85 млн. евро.

Критики има и към планираните промени в осигурителната система. Макар част от осигурителната тежест да се прехвърля върху държавните служители и магистратите, предвиденото компенсиране чрез увеличение на брутните възнаграждения практически не води до реални икономии за бюджета през следващата година.

Според Фискалния съвет голяма част от ръста на приходите през 2026 г. ще дойде не от по-висока икономическа активност, а от нови мерки, които увеличават финансовото натоварване върху бизнеса и работещите.

Сред тях са повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро, административното увеличение на минималните осигурителни прагове, ускореното повишаване на акцизите и планираното увеличение на цените на винетките с 30%.

Експертите предупреждават, че заложените допълнителни приходи от ограничаване на сивата икономика изглеждат твърде оптимистични и може да не се реализират в очаквания размер.

Фискалният съвет представи шест препоръки за бюджета за 2026 г.

Една от най-сериозните критики е свързана с нарастващия държавен дълг. Според прогнозите той може да достигне 51,1 млрд. евро до края на 2028 г., което ще представлява близо 36% от брутния вътрешен продукт.

С увеличаването на задлъжнялостта растат и разходите за лихви по заемите. По оценка на Фискалния съвет все по-голяма част от публичните средства ще отиват за обслужване на дълга вместо за ключови обществени системи като здравеопазване, образование и социална политика.

Освен това Фискалният съвет посочва, че проектобюджетът за 2026 г. не съдържа ясна стратегия за реформи в публичния сектор и разчита основно на допълнително финансиране чрез дълг и ограничени разходни корекции. Според експертите това увеличава рисковете пред публичните финанси и може да задълбочи проблемите с бюджетния дефицит и държавния дълг през следващите години.

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Редактор: Цветина Петкова