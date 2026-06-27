Министърът на финансите Гълъб Донев определи план-сметката на България за 2026 година като „бюджет на реалността”. Държавата работи със стар бюджет от 6 месеца, който бе удължаван два пъти.

Критиките към предложения бюджет от кабинета „Радев” продължават. Основно те са насочени срещу заложения дефицит, според който дупката в хазната е 5,7%. Предвижда се още минималната заплата да е 620 евро, която беше увеличена от януари, а максималният осигурителен праг да стане 2300 евро.

От своя страна пред NOVA Гълъб Донев защити предложената сметка и отново каза, че това се случва заради наследството на предишните управления на държавата. „Това е бюджет на реалността, защото в него цифрите са, такива каквито са. Ние не крием нищо, от кого да го крием? Сметката се плаща от всички български граждани, които плащат данъците. Това са сметките, замитани от години под килима, за да може някой да се бие, че той е големият финансов виртуоз”, допълни финансовият министър.

Правителството представя Бюджет 2026

Донев заяви още, че отказват да правят „същите счетоводни трикове”. „Мерките, които сме предложили за 2026 година водят до близо 2% намаление на този дефицит. Ние ще доведем до нормалното състояние на държавата. Амбицията ни е след 1-2 години вече да имаме даже и балансиран бюджет”, каза той. И допълни: „Парадоксът е че тези, които докараха до тук държавните финанси, са най-кресливите”.

В ефира на „Събуди се” Деница Сачева от ГЕРБ-СДС постави оценка 3 на план-сметката. „Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да е имало успех”, каза тя. Тя заяви още, че не приемат критиките насочени към техните управления.

В план-сметката е заложено и работещите в държавните структури да започнат да плащат сами осигуровките си. Срещу тази идея се очаква протест на синдикатите. „Това, че синдикатите излизат на протест е нещо нормално за демокрацията. Нашето предложение е само в тяхна полза, защото ние компенсираме всички плащания за тяхна сметка”, заяви още финансовият министър.

Очаква се ефектът от тази мярка според Донев да се усети пред 2028 година.