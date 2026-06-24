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С промените се цели запълване на поне част от дупката в хазната
Финансовият министър Гълъб Донев ще представи Бюджет 2026. По план промени се предвиждат още от 1 август.
Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата от 2027 г. Премиерът потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения.
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Още едно от перата - разходите за заплати на държавни служители, също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си.
С промените в Бюджет 2026 правителството цели да запълни поне част от дупката в хазната.Редактор: Никола Тунев
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