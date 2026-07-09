България е сред европейските лидери по поскъпване на жилищата и наемите през първото тримесечие на 2026 г. На годишна база цените на жилищата са се увеличили с 14,8%, което нарежда страната на второ място в Европа след Португалия.

При наемите България също е сред водещите държави с ръст от 10,5%, като е на второ място след Хърватия. И при двата показателя увеличението значително изпреварва средните стойности за Европейския съюз, показват данни на Евростат.

Ипотечните кредити в България надхвърлиха 18 млрд. евро, рискът от прегряване на пазара е факт

Средно за ЕС цените на жилищата са нараснали с 5,1% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., докато наемите са се увеличили с 3%. И двата показателя се повишават по-бързо от инфлацията в Съюза, която през периода е 2,3%.

По темп на поскъпване на жилищата България е изпреварена единствено от Португалия, където ръстът достига 17,8%. След страната ни се нареждат Словакия с 14,4% и Хърватия с 14,3%. Двуцифрено увеличение е отчетено още в Испания, Литва, Унгария, Латвия и Чехия.

Сред големите европейски икономики най-сериозно увеличение е регистрирано в Испания - 12,8%. В Италия цените са се повишили с 5,2%, докато в Германия ръстът е едва 1,4%, а във Франция практически няма промяна с увеличение от 0,1%. Единствено Финландия отчита спад на цените на жилищата - с 2% на годишна база.

Евростат: България е лидер по поскъпване на строителството на нови жилища в ЕС за последното десетилетие - над 160%

Данните показват, че в България увеличението на цените на жилищата значително изпреварва инфлацията, подобно на останалите държави с най-висок ръст. В Португалия, България, Словакия, Хърватия и Испания поскъпването на имотите е с около 10 процентни пункта над равнището на инфлацията.

Сериозно увеличение отчита и пазарът на наеми. България е на второ място в Европа с ръст от 10,5%, като единствено Хърватия изпреварва страната с увеличение от 39,1%. Следват Исландия и Румъния с по 8,4%, както и Гърция с 8,1%.

Сред четирите най-големи икономики в ЕС единствено Италия е над средното европейско равнище с увеличение на наемите от 3,8%. В Испания, Германия и Франция ръстът остава под средния за Съюза.

Деветима са задържаните при мащабната спецакция срещу схемите с имотни измами

Статистиката на Евростат показва, че поскъпването продължава и в краткосрочен план. През първото тримесечие на 2026 г., спрямо последните три месеца на предходната година, цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 1,2%, а наемите с 0,7%. В сравнение със средните нива за цялата 2025 г. увеличението достига съответно 2,9% и 1,8%.

Според анализатори основните причини за продължаващото поскъпване са високите разходи за строителство, ограниченият брой нови жилища и устойчивото търсене, които продължават да оказват натиск върху цените на жилищата и наемите в голяма част от Европа.

Редактор: Никола Тунев