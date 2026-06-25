Цената на изграждането на нови жилищни сгради в Европейския съюз е нараснала с близо 50% през последните десет години, показват най-новите данни на Евростат. Статистиката отчита, че между 2015 и 2025 г. строителните разходи в ЕС са се увеличили средно с 48,2%.

Най-сериозният ръст е регистриран в България. За десетгодишния период цените в сектора са скочили със 166,1%, което поставя страната на първо място в Европейския съюз. След България се нареждат Унгария със 155,4% и Румъния със 130,7%.

"Числата на седмицата": Над 100% скок на цените на имотите у нас за последните 10 г.

Обратната тенденция се наблюдава в няколко държави от Южна и Северна Европа. Най-ограничено увеличение на строителните разходи е отчетено в Италия, където цените са се повишили със 17%, следвана от Гърция с 17,3% и Финландия с 22,1%.

Данните показват, че най-силният ценови натиск е бил през 2022 и 2023 г., когато строителният сектор в цяла Европа беше засегнат от рязкото поскъпване на суровините, енергията и работната ръка. През 2022 г. цените на строителството в ЕС са нараснали с 12,2%, а година по-късно – с още 6,9%.

България е сред страните с най-бурен ръст именно през този период. През 2022 г. строителството на нови сгради у нас поскъпва с близо 55% на годишна база, а през 2023 г. увеличението достига 15,5%.

Въпреки че през последните две години темпът на поскъпване в Европа се забавя, България продължава да е сред държавите с най-сериозен ръст. През 2024 г. страната заема осмо място в ЕС с увеличение от 4,7%, а през 2025 г. отново излиза начело с годишен ръст от 11,8%.

Новото строителство: На какво се дължи поскъпването и какви са проблемите в сектора

След България по поскъпване през тази година се нареждат Хърватия с 8,3% и Румъния с 6,9%. Сред държавите от Европейския съюз единствено Франция отчита спад на строителните цени през 2025 г., като понижението е от 3,9% спрямо предходната година.

Редактор: Цветина Петкова