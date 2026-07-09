Норвежкият национален отбор по футбол напусна петзвездния си хотел в Маями преди четвъртфиналния мач от Световното първенство срещу Англия, оплаквайки се, че лошите условия за настаняване пречат на подготовката им, съобщава "Дейли Мейл".

Според медиите, цената за хотелска стая е 250 долара на вечер. Футболистите и треньорският щаб обаче са били недоволни от строителните работи в близост до хотела, липсата на конферентна зала и голямото разстояние до плажа.

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Според Dagbladet, лошото почистване и ниските стандарти на обслужване са сред причините за преместването.

Новият хотел е още по-скъп, но се очаква ФИФА да покрие всички допълнителни разходи в бъдеще.

Мачът между Норвегия и Англия ще се проведе в полунощ на 12 юли.

Редактор: Ина Григорова