Снимка: БТА
Това пречело на подготовката им
Норвежкият национален отбор по футбол напусна петзвездния си хотел в Маями преди четвъртфиналния мач от Световното първенство срещу Англия, оплаквайки се, че лошите условия за настаняване пречат на подготовката им, съобщава "Дейли Мейл".
Според медиите, цената за хотелска стая е 250 долара на вечер. Футболистите и треньорският щаб обаче са били недоволни от строителните работи в близост до хотела, липсата на конферентна зала и голямото разстояние до плажа.
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Според Dagbladet, лошото почистване и ниските стандарти на обслужване са сред причините за преместването.
Новият хотел е още по-скъп, но се очаква ФИФА да покрие всички допълнителни разходи в бъдеще.
Мачът между Норвегия и Англия ще се проведе в полунощ на 12 юли.
Редактор: Ина Григорова
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