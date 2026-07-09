Повече от 100 животни от над 20 различни вида са в неизвестност, след като бяха отнесени от мощни наводнения, предизвикани от тайфуна Майсак в китайската автономна област Гуанси. Сред изчезналите са зебри, елени сика, алпаки, пауни, лебеди и миниатюрни коне, съобщиха местните власти и ръководството на зоопарка в град Гуйган.

Стихията е нанесла сериозни щети на съоръжението, като част от загражденията са били разрушени от проливните дъждове и придошлите води. Освен изчезналите животни, три лъва са загинали по време на наводнението.

Над 30 станаха жертвите на смъртоносното свлачище и наводненията в Китай

Devastating floods in Guangxi aren't just affecting people — animals are fighting to survive too. pic.twitter.com/ZyiH3Hq22R — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Местни жители успели да спасят един от елените сика, открит в езеро край града. Мъжката зебра от двойката в зоопарка е намерена мъртва, а женската е забелязана жива, но все още не е заловена.

По информация на зоопарка останалите хищници, включително кафяви мечки и вълци, са оцелели, но са в тежко състояние след преживяното бедствие. „Опитах се да ги нахраня със свинско месо, но почти нямаха апетит“, разказва Уан Лиюен.

More than 100 animals of over 20 species, including #zebras and sika deer, have gone missing after being washed away from a zoo in Guigang, South China’s #Guangxi Zhuang Autonomous Region, during #floods triggered by Typhoon #Maysak. Three lions at the zoo were also killed in the… pic.twitter.com/8cqvxyg2Oi — Global Times (@globaltimesnews) July 8, 2026

Ръководството на зоопарка оценява щетите на над 4 милиона юана, което се равнява на близо 590 000 долара.

Отправен е призив към местните жители да съдействат при издирването на животните, но предупредиха хората да не се опитват сами да ги залавят. „Ако забележите някое от животните, пазете безопасна дистанция и незабавно се свържете със служителите на зоопарка“, призоваха от ръководството.

Според администрацията част от избягалите животни може да бъдат уплашени и да проявяват агресивно поведение заради стреса от бедствието. Тайфунът „Майсак" нанесе сериозни поражения в южните и централните райони на Китай през последните дни. По официални данни най-малко 39 души са загинали в провинция Гуанси, а около 130 000 души са били евакуирани заради наводненията.

Стихията предизвика и друг необичаен инцидент. В град Хънчжоу придошлите води унищожиха ферма за отглеждане на змии, откъдето са избягали между 800 и 900 влечуги. Кадри в социалните мрежи показаха местни жители, които се опитват да улавят плуващите змии с голи ръце и мрежи.

Hundreds of snakes are plaguing villagers in the small village of Hengzhou in China, after heavy rain flooded a breeding farm and released the reptiles into the water.



🔗 https://t.co/mQahudaXit pic.twitter.com/ktEIGFwwUS — The Telegraph (@Telegraph) July 9, 2026

След инцидента властите спешно увеличиха запасите от противоотрова и мобилизираха допълнителни медицински ресурси в района, за да бъдат подготвени за евентуални ухапвания.

Редактор: Цветина Петкова