Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща са получили специално изработени церемониални пистолети като официален подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган след края на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Подаръците включват луксозно изработени и гравирани огнестрелни оръжия с комплект боеприпаси, връчени на част от чуждестранните делегации по време на официалните церемонии след форума.

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От Европейския съвет съобщиха, че оръжието, предназначено за Антониу Коща, е било поето от екипа му по сигурността, който ще организира транспортирането му до Белгия в съответствие с действащите правила и процедури. След това подаръкът ще бъде съхраняван от администрацията на институцията съгласно вътрешните разпоредби.

Ursula @vonderleyen & António Costa @eucopresident: "Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ankara’daki sıcak karşılamanız için teşekkür ederim.



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