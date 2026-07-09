Случаят привлече внимание заради строгите правила на европейските институции относно приемането на скъпи подаръци

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща са получили специално изработени церемониални пистолети като официален подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган след края на срещата на върха на НАТО в Анкара. 

Подаръците включват луксозно изработени и гравирани огнестрелни оръжия с комплект боеприпаси, връчени на част от чуждестранните делегации по време на официалните церемонии след форума.

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От Европейския съвет съобщиха, че оръжието, предназначено за Антониу Коща, е било поето от екипа му по сигурността, който ще организира транспортирането му до Белгия в съответствие с действащите правила и процедури. След това подаръкът ще бъде съхраняван от администрацията на институцията съгласно вътрешните разпоредби.

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Засега няма официална информация как ще бъде процедирано с подаръка, получен от Урсула фон дер Лайен.

Случаят привлече внимание заради строгите правила на европейските институции относно приемането на скъпи подаръци от чуждестранни лидери. Поради високата им стойност церемониалните оръжия не могат да останат лична собственост на европейските представители и следва да бъдат предадени на съответните институции или обработени според националните изисквания.

Някои от участниците във форума вече са взели решение да не транспортират подаръците извън Турция. Сред тях са британският премиер Киър Стармър и нидерландският министър-председател Роб Йетен, чиито екипи са предпочели оръжията да останат на турска територия и да бъдат обезвредени, вместо да преминават през сложните процедури по внос и съхранение.

Необичайният дипломатически жест на турския президент предизвика коментари както заради символиката на подаръка, така и заради административните и правни въпроси, които възникват при приемането на огнестрелно оръжие от висши европейски представители.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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