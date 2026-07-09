Снимка: БГНЕС/ЕПА
Случаят привлече внимание заради строгите правила на европейските институции относно приемането на скъпи подаръци
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща са получили специално изработени церемониални пистолети като официален подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган след края на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Подаръците включват луксозно изработени и гравирани огнестрелни оръжия с комплект боеприпаси, връчени на част от чуждестранните делегации по време на официалните церемонии след форума.
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🇹🇷 🇪🇺 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek, basına kapalı gerçekleşti.— Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) July 8, 2026
Umarım Avrupa SAFE savunma programına dahil olma konusunda da güzel haberler gelir. pic.twitter.com/ztAPRXj86c
От Европейския съвет съобщиха, че оръжието, предназначено за Антониу Коща, е било поето от екипа му по сигурността, който ще организира транспортирането му до Белгия в съответствие с действащите правила и процедури. След това подаръкът ще бъде съхраняван от администрацията на институцията съгласно вътрешните разпоредби.
Ursula @vonderleyen & António Costa @eucopresident: "Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ankara’daki sıcak karşılamanız için teşekkür ederim.— AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) July 9, 2026
AB ile Türkiye stratejik ortaktır. İlişkilerimizi güçlendirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." https://t.co/JRJTnjKCWZ
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Засега няма официална информация как ще бъде процедирано с подаръка, получен от Урсула фон дер Лайен.
🚨 BREAKING:— GBC (@GBC_Press) July 8, 2026
According to reports by the foreign press;
President Erdoğan presented NATO leaders with a custom-made Revolver pistol containing a bullet as a gift.
A meaningful gift... pic.twitter.com/gIjfwWcDn7
Случаят привлече внимание заради строгите правила на европейските институции относно приемането на скъпи подаръци от чуждестранни лидери. Поради високата им стойност церемониалните оръжия не могат да останат лична собственост на европейските представители и следва да бъдат предадени на съответните институции или обработени според националните изисквания.
ERDOĞAN'DAN NATO LİDERLERİNE REVOLVER TABANCA HEDİYESİ!— HABER.COM (@habercomsosyal) July 8, 2026
Financial Times'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki zirveye katılan liderlerin her birine, isimlerine özel işlenmiş birer revolver tabanca ve gerçek mermi hediye etti. pic.twitter.com/TzeURtkA9W
Някои от участниците във форума вече са взели решение да не транспортират подаръците извън Турция. Сред тях са британският премиер Киър Стармър и нидерландският министър-председател Роб Йетен, чиито екипи са предпочели оръжията да останат на турска територия и да бъдат обезвредени, вместо да преминават през сложните процедури по внос и съхранение.
Необичайният дипломатически жест на турския президент предизвика коментари както заради символиката на подаръка, така и заради административните и правни въпроси, които възникват при приемането на огнестрелно оръжие от висши европейски представители.Редактор: Цветина Петкова
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