Трима души пострадаха при второто надбягване с бикове от фестивала „Сан Фермин“ в испанския град Памплона. Ранените са получили помощ от парамедици. Един от пострадалите е с рана на ръката, причинена от дългите и остри рога на бик.

По време на първото от общо осемте бягания във фестивала леки наранявания получиха петима души.

Петима пострадаха при началото на традиционното бягане с бикове в Памплона

Фестивалът в чест на покровителя на Памплона - Свети Фермин, започна в понеделник и приключва следващия вторник. Всяка сутрин шест бика, тежащи понякога над 600 кг, препускат по тесните улички на стария град, придружени от питомни волове. Маршрутът им води право към арената за битки, където късно следобед предстои същинската корида.

Всяка година участници в надбягването – предимно млади мъже, са ранявани, докато изпитват смелостта си по трасето с дължина около 825 метра. От 1924 г. насам са регистрирани 16 смъртни случая, последният от които - през 2009 г. Повечето от жертвите са починали след пробождане от рога.

Зрелищен протест срещу бикоборството в Памплона

Организации за защита на животните продължават да протестират срещу традиционното събитие, което се провежда от 1591 г., но в днешни дни предизвиква сериозни спорове в Испания.

Редактор: Никола Тунев