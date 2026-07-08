Съединените щати отмениха лиценза, който позволяваше определени сделки с ирански петрол, и отправиха остро предупреждение към Техеран след поредица от нападения срещу търговски кораби в района на Ормузкия проток.

Вашингтон определи случилото се в стратегическия морски коридор като недопустимо и подчерта, че Иран ще понесе последствия, ако бъде установена негова отговорност за атаките. Междувременно американското финансово министерство обяви кратък преходен период до 17 юли, през който ще могат да бъдат приключени вече разрешени петролни операции по отменения лиценз.

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Новината предизвика незабавна реакция на международните пазари, като цените на суровия петрол скочиха с над 5% заради опасения от смущения в доставките от региона.

Напрежението се засили, след като през последните дни три танкера съобщиха за попадения от неидентифицирани снаряди в близост до Ормузкия проток. До момента никоя група или държава не е поела отговорност за инцидентите. Американски представител обаче заяви, че първоначалните оценки сочат към евентуално участие на Иран в нападенията срещу плавателните съдове.

Въпреки кризата преговорите между Вашингтон и Техеран продължават. По думите на американски официални лица двете страни все още работят за постигането на окончателно споразумение, което да ограничи иранската ядрена програма срещу частично облекчаване на санкциите, включително тези върху петролната индустрия.

Последните събития обаче поставят под въпрос бъдещето на дипломатическия процес. Анализатори предупреждават, че нови ответни действия могат да подкопаят крехкия напредък в преговорите и да увеличат риска от по-широка регионална конфронтация.

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Ормузкият проток има ключово значение за световната енергийна сигурност. През него ежедневно преминават приблизително 20% от глобалните доставки на петрол, както и значителни количества втечнен природен газ. Затова всяко продължително нарушение на корабоплаването в района може да доведе до рязко поскъпване на енергийните суровини и да засили инфлационния натиск върху икономиките по света.

За Иран приходите от петрол остават жизненоважни. Въпреки дългогодишните американски санкции страната успя да увеличи износа си през последните години, като основен купувач е Китай. Продажбите на суров петрол продължават да осигуряват милиарди долари приходи и са сред основните източници на валута за иранската икономика.

Редактор: Цветина Петкова