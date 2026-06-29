Съединените щати и Иран са се договорили да преустановят взаимните удари. Планират среща в Катар във вторник за по-нататъшни преговори, съобщиха американски медии, позовавайки се на висши американски служители.

„Решихме да прекратим всякаква кинетична дейност“, каза висш американски служител пред американската медия Axios в неделя. Втори служител е потвърдил, че двете страни ще „преустановят ударите засега“ и че „корабите могат да се движат свободно“. Подобна информация публикува и "Си Ен Ен", позовавайки се на служител от администрацията на Тръмп, като потвърди и планираната среща в Доха. Белият дом не е отговорил на молба за коментар.

Иран изстреля ракети и дронове по американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн

Иранското външно министерство на свой ред опроверга съобщенията, че ирански и американски технически екипи ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят прилагането на споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток.

„За тази седмица не са планирани технически срещи на работните групи“, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от държавната телевизия. Той има предвид иранската работна седмица, която приключва в петък, 3 юли.

Малко след това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че утре в катарската столица Доха ще се състои среща за Иран. "Иран поиска среща. Тя ще се състои утре в Доха", написа той в публикация в социални мрежи.

Съгласно споразумението Техеран се е ангажирал да осигури безопасно преминаване на търговски кораби, докато Вашингтон се е съгласил да вдигне блокадата на иранските пристанища.

Вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната.

Редактор: Дарина Методиева