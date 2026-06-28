Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи рано в неделя, че нейните военноморски и въздушно-космически сили са предприели съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ, информира "Ройтерс". „Нарушаването на примирието е в противоречие с клауза 1 от Меморандума за разбирателство от Исламабад и ще доведе до пълно прекратяване на всички дипломатически процеси“, се посочва в изявление на КГИР, излъчено по иранската телевизия „Прес Ти Ви“.

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Междувременно кувейтската армия съобщи, че Кувейт е подложен на атака от „вражески“ ракети и дронове. „Въздушната отбрана на Кувейт в момента отблъсква вражески ракетни атаки и атаки с дронове. Призоваваме всички да спазват инструкциите за безопасност и сигурност, издадени от съответните власти“, предупредиха кувейтските въоръжени сили в X, цитирани от "Франс прес".

Сирени за въздушна тревога прозвучаха тази нощ и в Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на САЩ, съобщи министерството на вътрешните работи на кралството. Ведомството призовава жителите на Бахрейн да „пазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място“. Няма информация за жертви сред американците, нито за сериозни последствия или щети по американски обекти“ при атаките срещу Кувейт и Бахрейн, каза пред "Ройтерс" длъжностно лице от САЩ, пожелало анонимност.

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САЩ нанесоха тази нощ нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по радарни станции, разположени по крайбрежието на Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Американският държавен глава предупреди също, че „може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме толкова успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!“.

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Централното командване на въоръжените сили на САЩ уточни, че ударите са засегнали 10 ирански военни цели в близост до Ормузкия проток. Иран в събота също предприе атака с безпилотни летателни апарати срещу Бахрейн, докато кораб в Ормузкия проток беше ударен от „неидентифициран снаряд“ – вероятно в отговор на въздушни удари, нанесени по-рано от САЩ.

Редактор: Станимира Шикова