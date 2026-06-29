Иран потвърди, че изпраща „делегация от експерти” в катарската столица Доха тази седмица, за да обсъди прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни със САЩ. Документът засяга износа на петрол и замразените ирански авоари, предаде „Франс прес”.

Пристигането на експертите беше обявено на пресконференция от говорителя на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи. В същото време той категорично настоя, че иранската страна няма да преговаря директно със САЩ през следващите няколко дни на каквото и да е равнище.

САЩ и Иран планират среща за нови преговори в Катар във вторник?

Американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че иранските власти са поискали срещата в Доха. Пред журналисти в Белия дом той коментира, че разговорите в Катар във вторник между САЩ и Иран може би са важни, а може и да не са. „Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, посочи Тръмп, цитиран от „Ройтерс”. Относно американските представители той уточни, че те вече са заминали или скоро ще отпътуват към арабската държава.

По-рано в понеделник говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия „Фокс Нюз”, че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в срещи на високо равнище в Доха на фона на продължаващите дискусии по меморандума.

Редактор: Мария Барабашка