Снимка: Правителствена пресслужба / Видео: Правителствена пресслужба
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Те обсъдиха сътрудничество между двете страни на Срещата на върха на НАТО
Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.
Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с Володимир Зеленски
Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.
Снимка: Правителствена пресслужба
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В АНКАРА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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