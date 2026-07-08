Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с Володимир Зеленски

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.

Снимка: Правителствена пресслужба

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Редактор: Никола Тунев