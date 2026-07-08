Четирима пешеходци са пострадали при инцидент с камион през изминалата нощ в град Сеново, област Русе, съобщават от полицията в крайдунавския град.

Сигналът е подаден към 1:35 часа. По първоначална информация камион, управляван от 43-годишен мъж, се движел в участъка от железопътната гара към улица „Охрид“, когато водачът изгубил контрол над превозното средство и се отклонил вдясно от пътното платно.



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Тежкотоварният автомобил се ударил последователно в три паркирани автомобила. От силата на сблъсъка колите били изместени и блъснали метален контейнер за смет, който пък ударил четирима мъже, които стоели на тротоара.

Пострадалите са на възраст между 31 и 56 години. Те са прегледани на място от екип на Спешна помощ и са освободени за домашно лечение с охлузни рани.

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна. По данни на полицията най-вероятната причина за катастрофата е загуба на контрол над управлението. По случая се извършва проверка.

Редактор: Иван Иванов