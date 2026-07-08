Снимка: Георги Манев
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Сред вероятните причини за избухването на огъня са неправилно изхвърлени батерии
Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване ще изисква време, потвърдиха от противопожарната служба. И днес огнеборци ще бъдат на терен.
Сред вероятните причини за избухването на огъня са неправилно изхвърлени батерии или други леснозапалими отпадъци. Няма опасност за жителите на близките населени места.
16 пожарникари и техника работиха за овладяването на пламъците вчера. Мобилна станция прави постоянен мониторинг за качеството на атмосферния въздух в района на пожара.
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