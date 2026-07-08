СДВР съобщи, че е проведена среща с експерти по пътна безопасност от неправителствени организации, като темата на разговорите е намаляване на пътния травматизъм и броя на пострадалите при тях. Директорът на СДВР Николай Пелтеков посочи, че ще се проведат още срещи в такъв състав, ще бъдат обсъдени и предложенията от отделните институции, след което ще бъдат възложени и срокове. Целта на тази инициатива е дългосрочно решаване на проблема с пътнотранспортните произшествия.

Пелтеков обърна внимание на родителите – да бъдат по-внимателни, когато купуват превозни средства на децата си, да разговарят с тях за пътната безопасност.

Обсъдени са недостатъците на организацията на движението на Столична община и републиканската пътна мрежа, качеството на материалите, с които се строят пътищата, проблемите в обучението на шофьорите и изпитите, недостатъчния контрол, каза председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев.

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Бившият директор на КАТ Тенчо Тенев посочи, че за пръв път директор на СДВР прави такава среща с пътни експерти и неправителствени организации. Той заяви, че на ключови булеварди в София трябва да се поставят или изградят съоръжения за безопасно преминаване на пешеходците – мостове и подлези. По негови думи има недостиг на полицаи, които да бъдат ангажирани с пътния контрол. Експертът акцентира на опасността от говоренето по телефон, докато се шофира.

Георгиев подчерта, че има 11 институции, които отговарят за безопасността на движението. Той каза, че би могло да бъдат съкратени до 2-3.

Пелтеков пък обясни, че камерите, които са монтирани на входовете и изходите на София, ще бъдат използвани само за целите на пътната безопасност. Те трябва да бъдат сертифицирани и ще влязат в употреба.

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Автоинструктурът и експерт по пътна безопасност Йонко Иванов каза, че у нас има нужда от повече автополигони.

Експертът Христо Радков каза, че е необходимо пътна полиция да санкционира не само водачите на превозните средства, а и собственика на пътя, на който е извършено нарушението.

Редактор: Цветина Петрова