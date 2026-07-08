Снимка: Министерски съвет
Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО, която се провежда в Анкара
Министър-председателят Румен Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната. Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО, която се провежда в Анкара.
По време на срещата бяха разменени мнения за рисковете за сигурността, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, както и социално-икономическите последици, които засягат европейските държави.
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В АНКАРА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
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