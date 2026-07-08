Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 със значителни инвестиции в отбранителни способности, развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии, е от първостепенно значение. Това каза министър Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на Алианса в Анкара.

Той, заедно с началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев.

Министър Стоянов представи в Брюксел одобрения Национален план за повишаване на разходите за отбрана

Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. „Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив“, каза той и подчерта значението на привличането на повече инвестиции, на трансфера на технологии и осъществяването на многонационални проекти. Министър Стоянов заяви, че българската отбранителна промишленост може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса.

Министрите на отбраната на НАТО обсъдиха изпълнението на ангажимента за повишаване на инвестициите в отбраната и на Целите за способности 2025.

В тази връзка министър Стоянов посочи, че в изпълнение на ангажимента от Хага България е приела Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който гарантира постепенно увеличение на основните разходи за отбрана и ще позволи придобиването на високо-технологични способности в сухопътния, военновъздушния и военноморския домейни.

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Редактор: Цветина Петкова