Земеделските производители в България са изправени пред сериозно поскъпване на основните производствени разходи на фона на ниски изкупни цени на зърното. За проблема предупреди председателят на Регионалния съюз на фермерите „Дунавско зърно“ Милен Коев в ефира на „Здравей, България“.

По думите му увеличението на цените на торовете е проблем за целия земеделски сектор, а не само за производителите в Русенско. Засегнати са както зърнопроизводителите, така и представителите на чувствителните сектори в селското стопанство.

„Спрямо миналата година в момента отчитаме над 30% увеличение на цените на торовете. В зависимост от технологията, те формират между 20 и 25% от себестойността на продукцията. Горивата също поскъпнаха и вече представляват около 10% от разходите“, обясни Коев.

Министерството на земеделието проверява сигнали за нелоялни практики към производители

По думите му ръстът в цените е започнал след ескалацията на конфликта в Близкия изток, а продължаващата геополитическа несигурност затруднява планирането на новата стопанска кампания. „Не знаем дали да се запасяваме с торове още сега, дали ще има наличности и на какви цени ще купуваме. Това създава огромен риск от допълнително оскъпяване на производството“, посочи той.

В същото време цената на пшеницата остава ниска. Според Коев това поставя стопаните в особено тежка ситуация, тъй като зърното е борсова стока и цената му не се определя от разходите на производителите. „Трябва много внимателно да планираме разходите си, защото има реална опасност продукцията да бъде реализирана на загуба“, предупреди председателят на „Дунавско зърно“.

Коментирайки предвидената европейска подкрепа за земеделските производители, Коев заяви, че средствата няма да бъдат достатъчни. По думите му от общо 540 млн. евро, предвидени от Европейската комисия, за България са определени 11 млн. евро. „Ако тези средства се разпределят върху обработваемата земя в страната, помощта ще бъде малко над 30 евроцента на декар“, изчисли той.

От бранша настояват държавата да предприеме дългосрочни мерки, които да осигурят по-голяма предвидимост за сектора и да намалят риска земеделските производители всяка година да се изправят пред едни и същи финансови затруднения.

Повече гледайте във видеото.