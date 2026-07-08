17-годишен ученик от София е пострадал сериозно след инцидент на плаж „Атлиман“ в Китен, при който му са избити три предни зъба след удар в лицето.

Сигналът е подаден около 1:00 часа през нощта на 7 юли в Районното управление в Приморско от 38-годишна жена, ръководител на ученическа група. Между група ученици и непознат мъж е възникнал конфликт в района на бар на плажа.

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По време на спречкването мъжът ударил 17-годишния младеж в лицето, като вследствие на удара момчето е загубило три от предните си зъби.

След бързи действия на полицията извършителят е бил установен и задържан. Това е 40-годишен мъж от Свищов. Срещу него е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова