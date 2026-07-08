Мъж е настанен в болница с опасност за живота, след като е паднал от покрива на дома си по време на ремонтни дейности в елинпелинското село Чурек.

Тежкият инцидент е станал във вторник около 13:45 часа. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени полицейски служители от Районното управление.

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При проверката е установено, че мъжът е работил по покрива на собствената си къща, когато е загубил равновесие и е паднал от височина. Пострадалият е получил тежки наранявания и е транспортиран по спешност в болнично заведение. По данни на полицията състоянието му е критично и съществува реална опасност за живота му.

На мястото на инцидента е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследват се всички обстоятелства около тежката трудова злополука.

Редактор: Цветина Петкова