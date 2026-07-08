Държавните и правителствените ръководители, които пристигат за срещата на върха на НАТО в Анкара, ще бъдат посрещнати в президентския комплекс на Реджеп Тайип Ердоган "Бештепе". Форумът е първият на Алианса в турската столица от 2004 г. насам.

Разположен на хълм в покрайнините на Анкара, по-точно в квартал "Бештепе", дворецът, често наричан „турския Версай“, а от критиците на Ердоган - иронично „Белия дом“. Изграден е в район, който е напълно разчистен точно за построяването му.

Официалните гости се посрещат с пищна церемония върху тюркоазен килим, заобиколени от почетна конна и пехотна гвардия в богато украсени униформи.

Снимка: "Асошиейтед прес"

Строежът на комплекса започва през 2012 г. след решение за създаване на нова президентска резиденция, която да замени историческата Чанкая като седалище на властта. Офицалното откриванте е през 2014 г. - на 29 октомври - Деня на републиката.

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На територията му се намират: президентският дворец, Национална джамия Бештепе, президентската библиотека. Също така разполага с къщи за гости, ботаническа градина, ситуационна зала със сателитни и военни комуникационни системи, бункери, способни да издържат на атаки с биологични, ядрени и химически оръжия, парк и конгресен център. Комплексът използва високи мерки за сигурност с допълнителна изолация срещу подслушване.

Водещ архитект на комплекса е Шефик Биркие, който има реализирани проекти и в Брюксел, Франция, Швейцария, Монако, Съединените щати.

По размери комплексът надминава Белия дом във Вашингтон, Кремъл в Москва и дори двореца Версай край Париж. От входа до основната сграда посетителите се придвижват с автомобили заради огромните размери на комплекса.

Дворецът заема площ от 200 000 квадратни метра върху терен, закупен някога от основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк. Той възнамерявал да изгради там образцова ферма. При откриването му турските медии оцениха стойността на строителството на около 350 милиона долара.

Снимка: iStock

Дворецът е построен в неоселджукски стил, вдъхновен от първата турска династия, управлявала Мала Азия между XI и XIII век.

Снимка: "Асошиейтед прес"

Сградата е определена от еколозите като екологична пагуба, а от опозицията - като доказателство за автократичните наклонности на Ердоган. Поддръжниците му казват, че дворецът е символ на това, което президентът рекламира като стремеж към „нова Турция“.

Комплексът разполага с президентска библиотека с около пет милиона книги на много езици и просторна зимна градина, облицована със зелен италиански мрамор Bizassa, където ще се състои официалната вечеря за откриването на срещата на върха във вторник вечерта.

Библиотеката отразява ангажимента на държавата за опазване на знанието и интелектуалното наследство през различните епохи.

Снимка: iStock

Снимка: iStock

Снимка: Getty Images

Забележителна джамия на територията на комплекса съчетава архитектурни елементи от селджукския и османския период със съвременен дизайн. Тази сграда показва как историческите стилове са били преосмислени в модерна обстановка.

Тя е разположена на терен над 5000 квадратни метра и има капацитет до 3000 души.

Джамията има четири минарета с височина 60 метра и е една от най-големите джамии в Анкара. Освен това разполага с три етажа, включително сутерен и етаж, предназначен изключително за жени поклонници. 21-метров купол покрива джамията с четири по-малки купола с ширина около 8 метра. Джамията има достъп за хора с увреждания и два асансьора.

Снимка: iStock

Още от построяването си дворецът предизвиква остри критики от политическите опоненти на Ердоган, които го сравняват с грандиозния дворец на сваления румънски диктатор Николае Чаушеску в Букурещ.

Снимка: "Асошиейтед прес"

Турският президент отхвърли тези обвинения, като заяви, че „президентският комплекс“, със своя разкош и 63 асансьора, допринася за международния престиж на Турция.

Редактор: Цветина Петрова