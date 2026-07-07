„От здрач до зори“, „Миротворецът“, „Тънка червена линия“, „О, братко, къде си?“, „Перфектната буря“, „Сириана“, „Бандата на Оушън“, „Потомците“, „Гравитация“ и много други. Поредица от впечаляващи роли на един от най-добрите актьори в съвременното кино - Джордж Клуни.

Носителят на статуетките "Еми", БАФТА, "Оскар", "Златен глобус" и много други отличия тази година се завръща на филмовия фестивал във Венеция тази година, където ще бъде удостоен с награда за цялостно творчество. Организаторите на фестивала съобщиха, че Клуни е избран да получи „Златен лъв“ на 83-тото издание на фестивала през септември.

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„Имах толкова много изключителни моменти във Венеция. Този фестивал без съмнение е любимият ми. А да получа „Златен лъв“ е огромна чест“, каза Клуни. „Това вероятно означава и че съм стар, но ще го приема", пошегува се той.

Снимка: Getty Images

Клуни не за пръв път е част от фестивала в италианския град. През 1998 г. по време на събитието беше представен филма "Извън контрол" на Стивън Содърбърг, в който актьорът си партнира с Дженифър Лопес. През 2005 г. Клуни представи втория си филм като режисьор - "Лека нощ и късмет". А през 2025 г. беше част от събитието с филма „Джей Кели“ на Ноа Баумбах, в който играе филмова звезда, преживяваща екзистенциална криза в навечерието на получаването на награда за цялостно творчество на италиански филмов фестивал.

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„Като актьор, режисьор и продуцент, Джордж Клуни е завършен и харизматичен артист, страстен и оригинален, който е превърнал дълбокото си призвание в една от най-бляскавите параболи на съвременното кино“, каза директорът на фестивала Алберто Барбера. „Перфектна комбинация от звездния блясък на отминалите дни, забележителен професионализъм и съвременна чувствителност, актьорът е преминал границите на жанровете с рядка гъвкавост", посочи още той.

Точно във Венеция през 2014 г. Клуни размениха брачните си обети.

Снимка: Getty Images

83-ият филмов фестивал във Венеция започва на 2 септември и ще продължи до 12 септември.