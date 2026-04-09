Джордж Клуни разкритикува президента Доналд Тръмп заради изказванията му във връзка с войната с Иран. Звездата от "Бандата на Оушън" отговори и на коментарите на президента по отношение на актьорските умения на Клуни.

„Семейства губят близките си. Деца биват изгаряни. Световната икономика е на ръба“, написа актьорът в изявление до Deadline. „Време за сериозен дебат на най-високо ниво, а не за детинско обиждане. Аз ще започна. Военно престъпление е налице, когато има намерение за физическото унищожаване на една нация, както е определено в Конвенцията за геноцида и Римския статут. Каква е защитата на администрацията? Освен да ме наричат провален актьор, с което с радост се съгласявам, след като участвах в „Батман и Робин“?

Тръмп срещу Клуни: Президентът нарече актьора второразрядна филмова "звезда" и провален политически експерт

Думите на Клуни идват след като Доналд Тръмп заплаши чрез публикация в Truth Social, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена“, освен ако Иран не се съгласи с условията му за споразумение за прекратяване на огъня.

Актьорът от "Джей Кели" също така говори пред 3000 ученици от гимназията в Кунео, Италия, на специално събитие, организирано от Фондация „Клуни за правосъдие“. „Ако някой каже, че иска да сложи край на цивилизация, това е военно престъпление“, заяви Клуни, цитиран от италианската новинарска агенция ANSA . Той добави: „Все още можете да подкрепяте консервативната гледна точка, но трябва да има граница на благоприличието, която не трябва да прекрачваме“, каза още Клуни.

Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг обаче не хареса забележките на актьор и написа в „X“: „Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни заради ужасните му филми и ужасните му актьорски умения".

По време на изказването си в Италия Клуни изрази и загриженост относно думите на Тръмп, че обмисля изтеглянето на САЩ от НАТО поради липсата на подкрепа от страна на европейските страни членки за войната срещу Иран. „Притеснявам се за НАТО. То гарантира безопасността на Европа, но и на останалия свят. Разрушаването на такава институция ме тревожи", каза Клуни.

Клуни и Тръмп не за пръв път влизат в словесен двубой. През декември Клуни разкритикува ABC и CBS за това, че са постигнали споразумение по съдебни дела с Тръмп. Актьорът изрази разочарованието си, че телевизионните мрежи не са се борили.

В публикация в Truth Social в навечерието на Нова година Тръмп отпразнува решението на Клуни и Амал да станат френски граждани. „Добри новини! Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически анализатори на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която, за съжаление, е в разгара на голям проблем с престъпността заради абсолютно ужасяващото им отношение към имиграцията, подобно на това, което имахме при Сънливия Джо Байдън “, написа Тръмп.

Президентът също така спомена как Клуни е „зарязал“ бившия президент Джо Байдън след президентския му дебат с Тръмп през юли 2024 г. След дебата Клуни написа статия за „Ню Йорк Таймс“, в която призова Байдън да се оттегли от президентската надпревара през 2024 г. Звездата от „Джей Кели“ по-късно подкрепи бившия вицепрезидент Камала Харис в кандидатурата ѝ за президент.

Тръмп също така разкритикува актьорската кариера на актьора: „Клуни получи повече публичност за политиката, отколкото за своите много малко и напълно посредствени филми", написа той.„Той изобщо не беше филмова звезда, той беше просто обикновен човек, който постоянно се оплакваше от здравия разум в политиката“, добави Тръмп.