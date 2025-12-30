Френското правителство съобщи, че актьорът Джордж Клуни, съпругата му Амал и близнаците им Ела и Александър са получили френско гражданство, предаде „Асошиейтед прес”.

Натурализацията на родената в Кентъки звезда и семейството му беше обявена миналия уикенд в Journal Officiel, където се публикуват френските правителствени постановления. В правителственото известие се посочва, че адвокатката по правата на човека Амал Клуни е натурализирана под моминското си име Амал Аламудин. В него се отбелязва също, че средното име на Джордж Клуни е Тимъти.

Нов живот за Джордж Клуни: Фермер във вила във Франция

Двойката закупува имение във Франция през 2021 г. В интервю за списание Esquire през октомври Клуни описва "фермата си във Франция" като основно жилище - решение, което 64-годишният актьор и 47-годишната му съпруга са взели с мисъл за децата си. „Притеснявах се да отгледам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд“, каза той пред изданието и добави: „Не искам да се разхождат и да се тревожат за папараци. Не искам да бъдат сравнявани с нечии известни деца“.

Джордж Клуни твърди, че никога не се е карал с жена си

Представители на Джордж Клуни не отговориха на искането на „Асошиейтед прес” за коментар в понеделник. Все още не е ясно и дали Клуни е запазил американското си гражданство. Амал Клуни е родена в Ливан и е израснала във Великобритания. 8-годишните близнаци са родени в Лондон.

Редактор: Калина Петкова