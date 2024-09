Брад Пит и Джордж Клуни се прегърнаха и танцуваха по време на дългите овации след премиерата на филма „Вълци“, който беше представен по време на филмовия фестивал във Венеция.

Събитието премина доста забавно, тъй като феновете се тъпляха пред Sala Grande в опит да зърнат Пит и Клуни, които си направиха селфита и раздадоха автографи.

Брад Пит и Джордж Клуни се появиха заедно на фестивала във Венеция

George Clooney and Brad Pitt hug it out and dance during the 4-minute standing ovation for #Wolfs at Venice Film Festival. pic.twitter.com/yWiyVDAIck

Когато двете звезди влязоха в театъра, те поздравиха нетърпеливата публика с „Buonasera!“, което накара някои фенове да извикат в отговор.

Brad Pitt and George Clooney embrace during warm nearly 5-minute #Venezia81 standing ovation for Apple’s “Wolfs” as Brad dances and sings along to Sade’s Smooth Operator. It was such an electric (insane?) night inside Sala Grande with two of Hollywood’s biggest movie stars in the… pic.twitter.com/qZXYxRfH53