Брад Пит И Джордж Клуни предизвикаха огромен интерес във Венеция. Двете суперзвезди на Холивуд пристигнаха заедно на филмовия фестивал в италианския град.

Дрийм тийм: Брад Пит и Джордж Клуни с нова впечатляваща фотосесия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Известните личности рекламираха нов филм, в който играят заедно. Криминалният трилър ще бъде показан на фестивала, но е извън състезателната програма.

George Clooney and Brad Pitt are on the red carpet for the #VeniceFilmFestival premiere of their upcoming film, #Wolfs pic.twitter.com/cOkLe7sZmE