Хитовият сериал на Hulu Only "Убийства в сградата" (Murders in the Building) добавя още звездна сила към своя пети сезон, след като двукратната носителка на „Оскар“ Рене Зелуегър се присъединява към актьорския състав. В главните роли отново влизат Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, както и Майкъл Сирил Крейтън. Наскоро бе обявено, че още три звезди се присъединяват към каста, а именно Леа Леони, Кийгън-Майкъл Кий и Кристоф Валц, който е носител на две статуетки "Оскар", две "Златен глобус" и две награди БАФТА. А превъплъщенията му във филмите на Куентин Тарантино - „Гадни копилета“ и „Джанго без окови" се превърнаха в емблематични образи и пример за съвършена актьорска игра.

Комедийният крими сериал проследява разследванията на мистериозни на екип от любители - Мейбъл Мора (Селена Гомес), Чарлс – Хейдън Савидж (Стив Мартин) и Оривър Пътнам (Мартин Шорт), които живеят в една и съща сграда и се оказват внезапно замесени по необичаен начин в престъпленията.

Снимка: Getty Images

Сезон 4 на "Убийства в сградата"

Четвъртият сезон на Only Murders in the Building се отличи с най-бляскавия каст досега, включващ Мерил Стрийп, Юджийн Леви, Зак Галифианакис, Ева Лонгория, Джейн Линч, Ричард Кайнд, Мелиса Маккарти, Кумаил Нанджиани и Моли Шанън.

Снимка: Getty Images

През февруари сериалът спечели първата си награда SAG за най-добър комедиен актьорски състав, като Мартин, Шорт, Гомес, Крийтън, Леви, Галифианакис, Лонгория, Кайнд, Нанджиани и Шанън споделиха отличието. Мартин Шорт също бе награден за най-добър комедиен актьор.