Селена Гомес и Дейвид Хенри се завръщат в продължението на хитовия сериал на "Дисни" "Магьосниците от Уейвърли Плейс". Двойката изигра Алекс и Джъстин, които са две от трите деца на семейство Русо. Селена отново ще влезе в ролята, но само като гост-звезда, а Дейвид ще бъде част от постоянния каст на поредицата.

Актрисата, която завладя телевизионния екран с ролята си на Мейбъл Мора в "Само убийства в сградата", сподели в Instagram снимка на Алекс и Джъстин и написа "Ние се завръщаме".

В продължението на сериала се разказва за последиците от „мистериозен инцидент в WizTech". Джъстин вече има съпруга и двама сина и е изоставил магьосническата си сила, избирайки да живее като обикновен човек. Но един ден се появява могъщ млад магьосник, който се нуждае от обучение, което кара Джъстин отново да се завърне към "занята".

A ‘Wizards of Waverly Place’ sequel series is in the works. pic.twitter.com/yoOq6PuF6Z