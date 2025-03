Дългото очакване приключи - Marvel Studio обяви актьорския състав на Avengers: Doomsday по време на 5-часово предаване на живо в каналите си в социалните медии в сряда. Компанията съобщи, че вече работи по заснемането на новата лента.

Кастът беше представен по впечатляващ начин - специално видео поетапно разкрива всеки един от актьорите - техните имена са изписани на дълга поредица от характерните за снимачната площадка столове. Финалният стол е, който за разлика от останалите не е празен, е на Робърт Дауни Джуниър. В края на видеото Дауни става от своето място, поглежда към останалите и се усмихва.

Епично завръщане: Робърт Дауни Джуниър отново става част от вселената на "Марвел" (СНИМКИ+ВИДЕО)

В средата на миналата година, на специално официално събитие, "Марвел" разкриха пред феновете кой ще изиграе легендарния злодей Виктор фон Дуум, или Доктор Дуум. За изненада на всички на сцената, в зелен костюм с качулка и с маска се появи Робърт Дауни Джуниър, който се превърна в един от символите на "Марвел" с ролята си на Железния човек.

Avengers: Doomsday събира едни от най-обичаните герои от киновселената на "Марвел". Списъкът е много дълъг и включва поредица от суперзвезди: Крис Хемсуърт (Тор), Том Хидълстън (Локи), Патрик Стюарт (Чарлз Ксавие/Професор X), Иън Маккелън (Магнето), Антъни Маки (Сам Уилсън/Капитан Америка), Ванеса Кърби (Сюзън Сторм), Пол Ръд (Aнт-Mен), Флорънс Пю (Елена Белова), Себастиан Стан (Бъки Барнс/Бял вълк/ Зимния войник), Джеймс Марсдън (Циклоп), Чанинг Тейтъм (Гамбит), Педро Паскал (Мистър Фантастик) Алън Къминг (Nightcrawler), Уайът Ръсел (Джон Уокър), Теноч Верта (Namor), Симу Лиу (Шон/Шанг- Чи), Летисия Райт (Шури/Черната пантера), Ебон Мос-Бахрах (Бен Грим/Нещото), Келси Грамър (Д-р Ханк Маккой/Звяр), Луис Пулман (Сентри), Дани Рамирес (Хоакин Торес/Сокола), Джоузеф Куин (Джони Сторм), Дейвид Харбър (Червеният пазител), Уинстън Дюк (М'Баку), Хана Джон-Камен (Призрак), Алън Къминг (Кърт Вагнер/Нощна сянка), Ребека Ромейн (Мистик).

It all leads to Doom.#AvengersDoomsday is now in production. pic.twitter.com/un1Ujm9GnO