Marvel Studios изненада отново феновете си с връщането на една от най-големите си звезди във Вселената на супергероите - Робърт Дауни Джуниър. Актьорът ще участва в два нови филма от хитовата поредица "Отмъстителите" - Avengers: Doomsday и Avengers: Secret Wars. Дауни ще изиграе легендарната роля на злодея Виктор фон Дуум, или Доктор Дуум.

"New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom in Avengers: Doomsday, in theaters May 2026. #SDCC#PVRINOX #Doomsday #robertdowneyjr #MarvelStudios pic.twitter.com/HN0oOIrHm8 — INOX Movies (@INOXMovies) July 28, 2024

Типично в стила на неговия герой Железеният човек, появата на Дауни беше епична - той излезе иззад група мъже, облечени в маслинови роби. Самият той беше облечен със зелен костюм и качулка, а лицето му беше скрито зад маска.

Напреженението в залата прерастна в силна емоция след като Дауни свали маската и качулката си и заяви "Нова маска, същата задача".

Дауни представен на сцената като "най-великия актьор в света".

"Какво да ви кажа, обичам да играя сложи образи", допълни акьорът.

Феновете на Дауни и Марвел веднага направиха асоциация с появата на Тони Старк във филма за Железния човек и начина, по който актьора обяви, че се става част от новото приключение.

RDJ as Doctor doom will be the 2nd best decision of Marvel after making him Tony stark 🔥#marvel #RobertDowneyJr pic.twitter.com/VKcfYuUDLJ — Yash Ginoya (@yashginoya_) July 28, 2024

Той също така публикува в Instgram снимки с маската на Д-р Дуум.

Дауни стана една от най-големите филмови звезди в света, след като влезе в образа на Железния човек. След поредица от успешни филми в образа на Тони Старк, той реши да се оттегли от вселената на "Марвел", а героят му загина, за да спаси света от злодея Танос.

За студиото се оказа истинско предизвикателство да намерят друг главен герой, който да запълни огромната празнина, която Дауни остави след напускането си, затова връщането му е от огромно значение за света на супергероите и на Марвел.