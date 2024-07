Marvel Studios разкриха първия трейлър и плакат на Captain America: Brave New World. Изненадващо е представянето на Червения Хълк и на актьора Джанкарло Еспозито като мистериозен злодей.

Част от вселената на "Марвел" става и любимецът на поколения кинофенове Харисън Форд.

Brave New World е четвъртата част от франчайза Captain America на MCU и първият, откакто любимият на Крис Еванс - Стив Роджърс се оттегли в "Отмъстителите: Краят" от 2019 г.

Сам Уилсън/Сокола на Антъни Маки сега поема ролята на Капитан Америка в предстоящия хитов филм. „Антони Маки се завръща като летящия герой Сам Уилсън, който официално пое мантията на Капитан Америка“, се казва в официалния синопсис. „След среща с новоизбрания президент на САЩ Тадеус Рос, Сам се озовава в центъра на международен инцидент. Той трябва да открие причината зад един подъл глобален заговор, преди истинският ръководител да накара целия свят да бъде оцветен в червено", пише още в текста.

Харисън Форд прави своя дебют във вселената на "Марвел".

Форд влиза в ролята на Тадеус „Тъндърболт“ Рос - ролята, която той пое от покойния Уилям Хърт. В трейлъра Рос се опитва да наеме новия Капитан Америка за официален оперативен агент на правителството на САЩ. Наситеният с екшън клип завършва с представянето на Червения Хълк - супергеройското алтер его на героя на Харисън Форд.

