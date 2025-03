Случвало ли ви се е да останете безмълвни пред нещо, което е изключително сладко, като племенника ви или котенце? Вече има дума за това: gigil.

Gigil (произнася се „гигил“) е част от списък с „непреводими“ думи – такива, които нямат директен еквивалент на английски – и е сред новите попълнения в Оксфордския английски речник (OED).

Произхождаща от филипинския език тагалог, думата описва „толкова силно чувство, че поражда неудържимото желание да стиснем силно, да щипнем някого или нещо, тъй като то е изключително очарователно.

Снимка: iStock

„Не би ли било полезно за англоговорящите да имат конкретна дума за слънчева светлина, проливаща се през листата... Или дума за действието да седиш навън и да се наслаждаваш на бира?“, пише редакционният екип на Оскфордския речник.

"Хората, които говорят английски заедно с други езици, запълват лексикалните празнини, като „заемат непреводимата дума от друг език“. Когато правят това достатъчно често, заетата дума „става част от техния речник“, се казва още в информацията.

Речникът "Кеймбридж" обяви коя е думата на 2024 година

По-голямата част от новодобавените думи от Сингапур и Малайзия са имена на ястия, доказателство за манията на нациите по отношение на храната.

Нови думи от Сингапур и Малайзия:

alamak – неформално възклицание, използвано в Сингапур и Малайзия за изразяване на изненада или възмущение.

kaya toas – популярна закуска от препечен хляб с конфитюр от кокосово мляко, яйца, захар и листа от пандан;

Снимка: iStock

fish head curry – ястие с китайски и южноиндийски влияния, приготвено от голяма рибешка глава, сварена в къри с тамаринд;

Снимка: iStock

steamboat – традиционно ястие, при което тънко нарязано месо и зеленчуци се варят в постоянно къкрищ бульон.

✨ How to Make Delicious Steamboat Tom Yum at Home ✨



— a thread — pic.twitter.com/n6rVQtRlei