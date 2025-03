Тайгър Уудс обяви връзката си с бившата снаха на президента Доналд Тръмп, публикувайки две снимки в социалните мрежи с посланието: „Любовта е във въздуха.“

Уудс и Ванеса Тръмп, която беше омъжена за Доналд Тръмп-младши, бяха забелязани заедно в Тори Пайнс, Сан Диего, заедно с дъщеря ѝ Кай, когато голф легендата пристигна за финалния кръг на турнира „Genesis Invitational“, на който е домакин.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI