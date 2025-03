Ренесанс. В такъв период се намира концертирането в момента, а доказателството за това бе миналата година, когато по едно и също време в Европа на турне бяха AC/DC, Metallica, Rammstein, Coldplay. Доказа се и под формата на новината, че Guns N Roses отново събира под един „покрив“ Аксел и Слаш, които загърбват старите вражди, за да вдигнат баланса на банковите си сметки. Към януари Националният стадион вече беше разпродаден за тяхното шоу през юли, а още в края на миналата година билетите за Роби Уилямс на „Васил Левски“ вече бяха свършили.

Затова, да кажа, че Godsmack са напълнили зала „Арена 8888“, е чисто и просто журналистическа немощ. Та тази зала отдавна е тясна за Лили Иванова, Ceca, “Молец“, Веселин Маринов... Криско я напълни две вечери подред, но с една „незначителна“ разлика между изброените изпълнители: родните звезди си канят 10-15 гости, за да ги покрият, Godsmack излязоха и в продължение на 1,45 ч близо 20 000 души тресяха залата!

Интересното е и друго, това е най-бързо разпродаденият концерт на бандата за европейското им турне, което започна снощи от София. Билетите за концерта бяха свършили още миналият декември.

Но за мен новината е, че Godsmack даде среща на Gen Z с милениалите и поколението Х. Нямахме какво да делим, нямаше спор кой кой е, защото бяхме обединени от музиката на Съли и компания. Същата тази музика, която Godsmack заяви, че нея иска да слушат хората, затова и не възнамеряват да правят нова. А под акомпанимента на тази музика е преминал живота на не един и двама родни фенове, които се радват на американската банда вече 30 години.

Под този знаменател премина един от най-запомнящите се за мен концерти снощи в „8888“, където Съли Ърна буквално бе изпаднал в екстаз от реакциите на всички нас, които се бяхме събрали отново да го приветстваме на родна земя.

Аз съм един от тези десетки хиляди фена, които искат да слушат великите хитове на бостънската четворка (от оригиналния състав на която са останали двама). И аз не искам да слушам нищо ново от тях, а да куфея на парчета, с които съм израсъл. Парчета, които ме връщат назад във времето, когато бях млад.

Time to rewind

Back to 1995 when we were nothing

Walking through the streets of Boston

No one listening

No one caring about

В моята кръв тече бензин, затова и „1000 hp” е едно от любимите ми парчета, но горните строфи ме връщат в годините, когато и аз крачех по улиците на Видин, когато търсех себе си, когато се изграждах и когато банди като Godsmack оформяха вкуса ми. Същият, който и днес ме кара да имам над 20 парчета на бандата, даунлоуднати на телефона ми, за да ме откъсват от действителността, докато съм във фитнеса.

А колелото на времето Съли завъртя и започна пътуването през цялото творчество на Godsmack, започвайки от 2023 г. и стигайки до 1998 г., когато Ърна излезе на сцената с първата си китара, купена за $4.

Но за потенциала на всичко това, което ни представи бостънската четворка бе загатнато още от Drowning Pool, които вече бяха събрали залата и най-запалените фенове отпред пееха с Райън Макомбс. Тогава се заформи и първото пого, но наистина не очаквах тълпата да реагира по този начин.

Още по-впечатляващо бе изпълнението на Сони Сандовал с P.O.D, чийто мощен глас наистина ме разтърси и показа защо групата има три номинации за „Грами“.

След 40-минутен сет на сцената излязоха и Съли Ърна и компания. Един от акцентите в снощното шоу бе фактът, че за първи път на европейско турне Godsmack дойдоха с шоу и сцена. Защо е интересно това? Защото преди дреме Шанън Ларкин (доскорошният барабанист) даде интервю за Metal Roos, в което каза: „Никога не сме правили пари в Европа. Точка. А ние сме били там [Европа] 15 пъти или нещо такова.“

Темата в това интервю се върти около това, че Godsmack никога не са се разгръщали с пълния си потенциал извън Америка. Но този път бе различно, този път американците дойдоха супер подготвени. Този път Godsmack буквално направиха велик концерт.

Концерт, който влиза в моя Топ 5 за изпълненията, които съм гледал в България: Big 4 и Rammstein на Sonisphere през 2010 г., AC/DC (месец преди двата поредни дни на „Сонисфиър“) и Iron Maiden на стадион „Локомотив“ през 2007 г. (ужасяващ звук, но за пръв път на стадион и в онзи състав). И снощи Godsmack! Със сигурност най-якият концерт в зала, който аз съм гледал в България.

Съли се раздаде, буквално ни отвя с невероятните си умения. Звукът също беше на висота, нещо, което също ме изненада предвид друг мой опит в тази зала. За мен Съли е уникален изпълнител: вокалист, китарист, drum сешънът просто беше брутален, накрая седна и на пианото за Under your scars. Освен това Съли Ърна пише книги (включително нова), работи по проекти за големия екран, има благотворителна фондация...

Смятам, че той е сред величията на световната сцена, а енергията, която му давахме всички в препълнената зала бе такава, че той каза, че е довел специални гости от Америка, на които е разказвал каква е българската публика. И, макар да знам, че всичко е част от играта, той обяви, че българската публика е най-великата, пред която е свирил в Европа!

Отговорихме му с поредния мощен рев, а тази сила буквално ме караше да потръпвам през цялата вечер и да мечтая в какво би могла да се превърне, ако я насочим към конкретен брой хора, работещи на жълтите павета.

Знам едно, със сигурност съм и на следващия концерт на Съли Ърна, когато дойде отново в България, а това неминуемо ще се случи, както самият той обеща. В крайна сметка това е „неговият дом, когато е далеч от дома“, призна той пред Елена Розберг ден преди концерта.

Автор: Пламен Георгиев

Снимки: Георги Димитров

Редактор: Ина Григорова