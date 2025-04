„Домът на дракона” се завръща на снимачната площадка. Новината обяви Ема Д'арси, в кратко видео в Instagram. В трети сезон на хитовия франчайз влизат две ключови нови попълнения в актьорския състав – Томи Фланаган, Дан Фоглър и Джеймс Нортън.

Историята продължава да разширява света на Вестерос с нови герои и епични конфликти. Поредицата е предистория на „Игра на тронове” и е базирана на книгата „Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин.

