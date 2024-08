Нови кадри на Брад Пит и Джордж Клуни завладяха мрежата. Двамата актьори дадоха специално интервю за GQ, което се проведе в имението на Пит Château Miraval. Амал и Джордж Клуни също имат дом в близост. Както казва актьорът от „Спешно отделение“, разстоянието между двете къщи е девет минути.

Завръщането: Брад Пит и Джордж Клуни отново заедно на екран (ВИДЕО)

На въпроса дали двата наистина са приятели Клуни отговори шеговито: „След ограничителната заповед … „ и допълни сериозно: „Да, ние сме приятели. От много време.“ Актьорът допълни, че често се чуват, за да разберат как са. А Пит обеща, че ще се го търси многократно, защото Клуни умее да вижда потенциалните ходове и така ще му помага да избегне неудобни моменти.

Брад Пит на 60: Секссимволът на Холивуд (СНИМКИ ПРЕДИ И СЕГА)

Пит сподели, че когато за пръв път Клуни се е откроил за него сред всички останали, е когато Джордж решава да коментира катастрофата, при която загина принцеса Даяна. „Тогава видях, че в този човек има нещо, което ние другите нямаме. Видях в него лидер“, допълни Брад. И заяви: „Ако нямах Джордж Клуни в живота си, не знам дали щях да достигна определени нива. Защото той вдъхновява да продължаваш напред.“

Go behind the scenes of Brad Pitt and George Clooney’s GQ cover shoot in the South of France.



🔗: https://t.co/254zaXcm5c pic.twitter.com/qBCyZ22V8q