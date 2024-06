Филмът за Формула 1 ще бъде пуснат на 25 юни следващата година, а премиерата в Северна Америка ще се състои два дни по-късно, предаде „Ройтерс”. Продуциран е от Брад Пит, който играе главната роля. Продукцията все още няма заглавие.

Завръщането: Брад Пит и Джордж Клуни отново заедно на екран (ВИДЕО)

The Formula 1-inspired movie starring Brad Pitt, that Lewis Hamilton has helped produce, will be released in June 2025 📽🏎

Филмът се снима със съдействието на пилоти от Формула 1. Режисьор е Джоузеф Косински, чийто последен филм „Топ Гън: Маверик“ спечели 1,49 милиарда щатски долара. Освен Брад Пит продуцент е и Джери Брукхаймър.

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е съпродуцент. Снимките започнаха миналата година и продължиха по време на избрани уикенди от Гран При този сезон. Екипът на продукцията разполага с гараж и питстоп за въображаемия 11-и състезателен отбор на Формула 1.

Brad Pitt's new F1 movie budget has reportedly surpassed $300 million, potentially making it one of the most expensive films ever made 💰🎬 pic.twitter.com/eNL4QFkSjI