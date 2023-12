На 18 декември една от най-големите звезди на съвременното кино празнува юбилей. Брад Пит навършва 60 години. За него е писано толкова много, че каквото и да се каже, винаги ще бъде недостатъчно. Едно обаче е сигурно - Брад Пит отвори нова глава в историята на киното и продължава да я пише по свой собствен, изумителен начин. Той създава квоята киноистория с много стил, характер в образите и съвършенство, което се усеща у всеки от героите, които изиграва.

Когато говорим за Брад Пит, винаги има риск да пропуснем някой от великолепните филми, в които участва или продуцира. Той е небрежното момче от "Телма и Луиз" - лентата, с която си проправя път към голямото кино. Ако пожелае може да бъде най-красивият вампир, от когото взимат интервю. Или пък Тристан, който е труден за обичане, защото дълбоко в душата му живее мечка гризли. Може да бъде полицаят, който жертва всичко, за да разкрие убиеца, наказващ заради човешките грехове. Или пък опасно луд като в "12 маймуни", да преодолява с огромна болка миналото като в "Слийпърс" и дори истински "Жив дявол".

Сред емблематичните образи на Брад Пит са и този на германец, чийто живот се променя след срещата с малкия Далай Лама в Тибет. Учи зрителя на правилата на "Боен клуб" и играе по свои собствени правила в "Гепи". Актьорът се превъплъщава до съвършенство в агент на ЦРУ, готов на всичко, за да спаси любимата си в "Шпионски игри" и непоносимият любим в "Мексиканецът". Брад е и чаровният и изкусен крадец, част от банда, която може да отвори всеки сейф. Един от героите му търси спасение за ранената си съпруга сред пустошта във "Вавилон", а друг се бори срещу тираните (легендарният Алдо Рейн от "Гадни копилета"). Пит може да спаси света от зомби апокалипсис, да бъде разкъсван от любовта и дълга в "Съюзени" или пък героично да жертва живота си, изпълнявайки военния си дълг в "Ярост". Звездата е едновременно млад и стар в образа на Бенджамин Бътън и разбива всички стереотипи в "Убийствен влак". Запомняща се и ролята му на сина на Пелей, който преобръща историята в "Троя".

TIL In Troy (2004), Brad Pitt and Eric Bana did not use stunt doubles for their epic duel. They made a gentleman’s agreement to pay for every accidental hit. $50 for each light hit, $100 for each hard blow. By the end of the scene, Bana didn’t owe Pitt anything. Pitt ended u… pic.twitter.com/r9yXIZkzwt