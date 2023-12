Кино звездата Анджелина Джоли сподели, че вероятно нямаше да стане актриса, ако сега трябваше да гради кариерата си, предаде Hollywood reporter. В интервю за The Wall Street Journal, публикувано във вторник, звездата от "Maleficent" каза, че обмисля да играе на сцената, но не и в Холивуд. „Днес не бих станала актриса“, обясни Джоли. Тя разказа, че когато е започнала кариерата си във филмовата индустрия не е очаквала такава огромна популярност.

Джоли е израснала около Холивуд, тъй като и двамата й родители, Джон Войт и Маршелин Бертран, са актьори. Тя се появава в различни проекти от ранна възраст, освен това е и модел, а и изучава актьорско майсторство. Джоли, обаче, признава, че никога не е била много впечатлена от Холивуд и не е го е смятала за значим и за важен.

„Холивуд не е здравословно място", категорично заяви звездата.

След като получава ролята си в "Луди години" (1999), който ѝ донесе „Оскар" за най-добра поддържаща актриса, Джоли признава, че последвалата слава е довела до депресия и понякога мисли за самоубийство. „Исках да избягам“, спомня си тя.

През цялата си кариера актрисата се сблъсква с огромно обществено внимание, особено около развода ѝ с Брад Пит.

